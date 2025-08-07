На днешната редовна сесия общинските съветници в Пазарджик отхвърлиха предложението за намаляването на месечните си възнаграждения. То беше заложено като първа точка в предварителния дневен ред, като към проектното предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация беше посочено възнаграждението да бъде намалено от 45% на 5% от пълната брутна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец, която е 90 % от основното месечно възнаграждение на кмета на общината.

Общинските съветници одобриха връщането на залата за изложби на Историческия музей в града, като точката беше приета с пълно мнозинство.

Общинският съвет в Пазарджик подкрепи и предложението за удължаване срока за погасяване на безлихвения заем от Министерството на финансите с една година, както и монтирането на система за видеонаблюдение върху стълбове от уличното осветление в зоните на кръстовищата на входно-изходните артерии на град Пазарджик за осъществяване на контрол от Областната дирекция на МВР на правилата за движение.

На сесията, в която бяха включени за обсъждане общо 45 точки, беше прието още даване на съгласие Община Пазарджик да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение по процедура „Ново поколение местни политики за култура за големите общините“, инвестиция „Развитие на културните и творчески сектори“ от Компонент 11 „Социално включване“ на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и актуализирането на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за новата учебна година.