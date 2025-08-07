МИНА: Министерството на вътрешните работи на Черна гора дари противопожарна техника на пет доброволчески бригади

Дирекцията за спасяване и защита на Министерството на вътрешните работи на Черна гора дари оборудване на стойност 30 000 евро на пет доброволни пожарни бригади от района на Бока Которска, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Дарението беше получено от доброволческите бригади от Тиват, Бока, Кртоли, Пераст и Лущица, като предаването се състоя в централата на Доброволческата пожарна бригада Крътоли.

„Дарението включва 25 комплекта за гасене на пожари на открито (каски, шапки, ръкавици, гащеризони и работни обувки), 75 противопожарни маркуча, 50 раници, 50 специални уреда, както и потопяема помпа и два генератора за ток, които ще бъдат споделени между бригадите“, се казва в прессъобщението, цитирано от МИНА.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)