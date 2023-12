Тълпи от хора се стекоха по улиците в Дъблин за последно сбогом с вокалиста на "Погс" Шейн Макгауън

Хиляди хора излязоха в петък по улиците на Дъблин, за да се сбогуват с фронтмена на групата "Погс" (The Pogues) Шейн Макгауън, докато траурната процесия преминаваше през ирландската столица, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Вокалистът почина на 30 ноември на 65-годишна възраст. Целият му живот е свързан с консумация на алкохол, веселби и писане на песни, които съчетават ирландските традиции с духа на пънка.

Под аплодисментите на множеството от хора премина ковчегът, увит в ирландското знаме и поставен върху теглена от коне платформа. Тълпите по дъблинските улиците пееха народната песен Dirty Old Town, записана от "Погс" през 80-те години на миналия век. Оркестър пък изсвири Fairytale of New York - най-известният сингъл на "Погс", отбелязва Асошиейтед прес.

Много от опечалените казаха, че имат ярки спомени от бурните изпълнения на групата.

"Спомням си първия път, когато видях "Погс" през 1985 г.", каза 60-годишният Ейдън Граймс. "Това се е запечатало в съзнанието ми завинаги - лудостта и хаосът, ... пеенето му и музиката, която свиреха. През годините той се превърна в голям поет и ще ни липсва."

Шейн Макгауън, който е роден в Англия в семейство на родители с ирландски произход, се появява на лондонската пънк сцена и основава "Погс". Бандата съчетава ирландския фолклор и рок енд рол в уникална, опияняваща смесица.

Вокалистът стана известен както с неподправените си изпълнения, така и с авторството на текстове, пресъздаващи болката и радостта от трудния живот на ирландските емигранти.

Няколко от песните му се превръщат в класика, включително Streams of Whisky, A Pair of Brown Eyes, If I Should Fall from Grace with God и коледна балада Fairytale of New York.

Траурната служба ще бъде отслужена по-късно в град Нина, графство Типърари, на около 160 км югозападно от Дъблин.