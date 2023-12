Бари Гиб, Куин Латифа, Били Кристъл, Дион Уоруик и Рене Флеминг са носителите на почетните награди на центъра „Кенеди“ за 2023 г.

Най-новата група носители на 46-те поред почетни отличия на центъра „Кенеди“, сред които комикът Били Кристъл и актрисата Куин Латифа, бяха приветствани в неделя вечер на звездно събитие, посветено на постиженията им през целия живот в областта на изкуството и развлеченията, съобщава АП.

Оперната певица Рене Флеминг, музикалната звезда Бари Гиб и плодотворната изпълнителка на хитове Дион Уоруик също са сред отличените на галата с дрескод „черна вратовръзка“ във Вашингтон. Всеки от тях получи персонални почести, които обикновено включват изяви и изпълнения, които се пазят в тайна от самите наградени.

При обявяването на наградените по-рано тази година президентката на центъра „Кенеди“ Дебора Ф. Рътър нарече тазгодишната група на удостоените с титлата „изключителна смесица от личности, които са предефинирали своите форми на изкуство“.

Наградата на центъра за „Кенеди“ е годишно отличие, което се присъжда на хора от сценичните изкуства за техния цялостен принос към американската култура. Те се връчват ежегодно от 1978 г. насам, като кулминацията им е през декември всяка година с галавечеря, на която се честват петима отличени в сградата на Операта на центъра „Кенеди“ във Вашингтон.

Седемдесет и пет годишният Били Кристъл придобива национална известност през 70-те години на миналия век с ролята на Джоди Далас в ситкома „Сапун“ - един от първите персонажи с явна хомосексуална ориентация, показани по американската телевизия. Кристъл е известен и с краткото си, но запомнящо се участие в популярното предаване „На живо в събота вечер“, както и с ролите си във филми като „Когато Хари срещна Сали“, „Принцесата булка“, „Хвърли мама от влака“, „Анализирай това“ и „Анализирай онова“.

Кристъл, който през 2007 г. получава наградата за постижения в комедията „Марк Твен“ на центъра „Кенеди“, се присъединява към елитна група носители и на двете отличия - Дейвид Летърман, Стив Мартин, Лорн Майкълс, Лили Томлин, Карол Бърнет и Нийл Саймън.

Дион Уоруик става известна през 60-те години на миналия век като муза на звездното дуо автори на песни Бърт Бакарак и Хал Дейвид. Певицата споделя, че гордостта й от получаването на наградата ще бъде примесена с „мъничко тъга, защото Бърт и Хал няма да бъдат там“. Бакарак почина през февруари тази година, а Дейвид - през 2012 г.

Дискографията на Уоруик включва поредица от хитове, както със, така и без Бакарак, сред които I Say a Little Prayer, I'll Never Love This Way Again и That's What Friends Are For.

На 82-годишна възраст Дион Уоруик със задоволство пренебрегна част от традицията на центъра „Кенеди“ - да се държи смирено и да бъде шокирана от оказаната й чест. Певицата каза, че напълно заслужава наградата, както и че понякога се е чудила защо е трябвало да я чака толкова дълго.

Шестдесет и четири годишното сопрано Рене Флеминг е сред най-изтъкнатите оперни певици на своето поколение и има редица отличия, сред които Национален медал за изкуство, връчен й от тогавашния президент Барак Обама, както и почетно членство в английската Кралска музикална академия.

„В САЩ няма друго подобно отличие. Наистина се надявах един ден да го получа“, каза Флеминг, визирайки наградата на центъра „Кенеди“.

Интересен факт е, че Рене Флеминг е пяла на шоуто между полувремената на Супербоул през 2014 г. заедно с друга от тазгодишните избраници - 53-годишната Куин Латифа.

Куин Латифа става звезда още на 19 години, прочувайки се с дебютния си албум и хитовия сингъл Ladies First. Тя се ориентира към разнообразна кариера, която включва седем студийни албума, роли в многобройни телевизионни предавания и филми и номинация за „Оскар“ за най-добра актриса в поддържаща роля за изпълнението й в „Чикаго“.

Седемдесет и шест годишният Бари Гиб става световноизвестен като част от една от най-успешните групи в историята на съвременната музика – „Би Джийс“. Заедно с покойните си братя Робин и Морис Гиб той изпълнява почти неповторима поредица от хитове, които дефинират цяло едно музикално поколение.

Бари Гиб споделя, че от време на време е мислил за отличието на центъра „Кенеди“, но е смятал, че е арогантно да го очаква. „Щеше ми се сега и братята ми да са тук“, допълва Гиб.

В дните на славата на „Би Джийс“ донякъде в сянка остава брилянтното му майсторство като автор на песни. Сега Бари Гиб казва, че е удовлетворен от факта, че песните му продължават да живеят в множество кавъри на съвременни изпълнители като Алисън Краус и Кийт Ърбан.