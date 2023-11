Миро ще има концерт в зала „Арена София“

Миро ще завърши турнето си Best of с концерт в зала „Арена София“ на 17 април 2024 година, съобщават организаторите. По думите им The Grand Finale ще бъде големият финал на поредицата от музикални събития, започнали през август.

В кулминацията на турнето ще бъдат включени големите хитове на Миро от последните над 20 години, както и нови песни, които подготвя в момента, допълват от екипа на певеца. По думите им този концерт ще бъде възможността за феновете на Миро да се потопят в магията на неговата музика и да споделят емоцията и атмосферата на изпълненията му на живо, след като всички дати от турнето бяха разпродадени значително по-рано.

За „Арена София“ Миро и екипът му подготвят цялостно музикално преживяване за зрителите с допълнителни визуални ефекти, танцови изпълнения и специални гост изпълнители. Междувременно той работи и върху нов албум, който се очаква да излезе през следващата година. Съвсем скоро пък почитателите му ще могат да гледат и видео към дуета с Мария Илиева „Ако утре няма днес“.

/ДД