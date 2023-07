Над осем хиляди души посрещнаха Black Eyed Peas в Бургас

Над осем хиляди души посрещнаха американската група Black Eyed Peas в Бургас, съобщиха организаторите на гостуването им от BPM Events. Концертът им бе част от първото издание на еднодневния Breeze Festival в откритата за достъп зона на Пристанище Бургас. Той започна още привечер и в него се включиха местните звезди група "Молец", Мила Роберт, Дара и Папи Ханс, които също бяха посрещнати подобаващо от публиката въпреки високите атмосферни температури.



Преди гостите от САЩ на основната сцена излезе украинският изпълнител Иван Дорн. От сцената с помощта на телефона си и гласов превод на изкуствен интелект той заяви, че прекрасно знае кого очакват всички, но ги увери, че няма да е толкова неприятно да изтърпят един час с неговите песни. "Вие ще се правите, че обичате и знаете всичките ми песни, а аз ще се правя, че съм знаменитост. Повярвайте ми един час ще отлети, вече го проверих в родната Украйна", допълни гласът. Сред публиката имаше мнозина, които припяваха текстовете на песните му, а в края на изпълнението си Дорн покани всички някой ден на парти с него в Киев, където да отпразнуват заедно края на войната.



Около половин час по-късно, но и с час закъснение от първоначално обявения график, на сцената се появиха оригиналните членове на Black Eyed Peas - will.i.am, Taboo и аpl.de.ap. На третата песен към тях се присъедини и новото им попълнение - филипинката J. Rey Soul, с която изпълниха първата си обща песен от 2019 г. - "Mamacita".



Публиката видимо избухна с идването на хита "Pump It", който прозвуча на фона на българския герб на големия видео екран на гърба на сцената. След бурните аплодисменти will.i.am сподели от сцената, че това може и да е първото им посещение в България, но със сигурност няма да е последното. Taboo допълни, че сега са на турне, с което вече са обиколили доста места, но се радва, че именно в средата на обиколката си имат възможността да посетят страната.



Последваха изпълнения на един от най-новите им сингли "In The Air" и "I Need Your Love Tonight", след което apl.de.ap от групата изпълни солoво песента "Bebot".



После на сцената излезе сам will.i.am, който представи самостоятелно някои от своите песни като солов артист, сред които бяха "This Is Love" с Ева Симънс, "#thatPower", записвана съвместно с Джъстин Бийбър, както и хита му с Бритни Спиърс "Scream and Shout".



Концертът продължи с някои от по-новите хитове на групата, като в 00:40 ч. заваля съвсем лек и топъл дъжд, който не смути публиката и тя продължи да се наслаждава на изпълнението на "Don't Stop The Party".



В края на шоуто, което продължи до около 1:15 ч., те изпълниха другия си хит "I Gotta Feeling" и тръгвайки си от сцената, четиримата заедно хванаха българския флаг, след което J. Rey Soul се обгърна в него и каза довиждане на публиката.



По-голямата част от присъстващите започнаха да напускат фестивалната зона, в която обаче партито продължи за онези, които имаха сили за него.