Морган Уолън остава начело на класацията на "Билборд" за албуми 12-а седмица

Морган Уолън остава начело на класацията на "Билборд" за албуми 12-а поредна седмица с "One Thing at a Time" - най-добро постижение на кънтри певец от 30 години, съобщи сайтът на изданието.

Били Рей Сайръс оглавяваше класацията на "Билборд" за албуми 17 последователни седмици от юни до октомври 1992 г. със "Some Gave All". След него най-добро постижение имаше Тейлър Суифт през 2008 - 2009 г. с "Fearless" - 11 седмици.

Предишният албум с най-малко 12 последователни седмици на първо място в клласацията "Билборд 200" е "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни - 13 през миналата година.



"One Thing at a Time" е с продажби от 129 000 еквивалентни албумни единици за предишната седмица. На второ място се изкачи Сиза с SOS и 77 еквивалентни албумни единици. Трети е "Midnights", а четвърти "Dangerous" на Морган Уолън. Новият албум на Дейв Матюс бенд "Walk Around the Moon" е на пето място.

Морган Уолън отбеляза 22 седмици начело на класацията "Билборд 200" с двата си хитови албума "One Thing at a Time" и "Dangerous: The Double Album" (10 седмици).