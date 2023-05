Black Eyed Peas пристигат за концерт в Бургас на 22 юли

Американската хип-хоп и поп група Black Eyed Peas ще изнесат концерт на 22 юли в Бургас в рамките на първото издание на нов фестивал с името Burgas Breeze Fest, съобщават организаторите от BPM Events.



Преди тях на сцената ще излезе българската формация "Молец", а организаторите допълват, че във вечерта на 22 юли в Бургас ще има и още изненади за публиката.

В Бургас Black Eyed Peas ще изпълнят както най-новите си парчета, така и част от големите си хитове през годините, с които оглавяват световните класации, като "Pump It", "Where Is the Love?" и "I Gotta Feeling".