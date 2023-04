Поли Генова излиза на една сцена с Лорийн в Мадрид

Поли Генова започва годината с нов албум, съобщават от екипа на изпълнителката. Днес е официалната премиера на новия й сингъл Help Me Out, който ще е част от предстоящ нов албум. Певицата е автор на песента. Клипът е сниман в средиземноморския курорт Анталия. Режисьор е Джийсън Брад Люис.