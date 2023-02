Blind Guardian е кохедлайнер на фестивала Мidalidare rock

Германската група Blind Guardian е втори хедлайнер на втория ден на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley, съобщават организаторите.

В Blind Guardian днес са Ханси Кюрш - вокал, Андре Олбрих - китара и вокал, Маркус Сипен - ритъм китара и вокал, и Фредерик Емке - барабани.

В ранните си години групата залага на спийд метъл, а днес се смята за една от най-популярните и влиятелни мелодично-прогресивни метъл групи в света.

Blind Guardian започва кариерата си в Крефелд, Германия, като спийд метъл група Lucifer's Heritage през 1984 г. След като се преименува на Blind Guardian през 1987 г., издава метъл албумите Tales From The Twilight World (1990), Somewhere Far Beyond (1992), Imaginations From The Other Side (1995) и Nightfall In Middle-Earth (1998).

Списание Metal Maniacs определя Blind Guardian като "една от малкото групи, които постоянно създават над 10-минутни епоси, които никога не омръзват". Групата е създала каталог от класически парчета, с които може би само Iron Maiden могат да се сравняват.

Както писа БТА, Midalidare Rock In The Wine Valley ще продължи от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) 2023 г.

/ДД