МИНА: Два милиона души посетиха павилиона на Черна гора на ЕСПО 2025 в Осака

Зоната на Световното изложение Експо 2025 в Осака, където се намира павилионът на Черна гора, е посетена от два милиона души само за три месеца и половина, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на прессъобщение на организационния екип на Черна гора.

По този повод там са се провели поредица от интерактивни и промоционални дейности, а на двумилионния посетител е връчена символична награда.

Организационният екип на Черна гора съобщава също, че събитията, проведени през целия ден в зона, наречена Commons C, са посетени от много хора, между които представители на медиите, генерални комисари и директори на няколко национални павилиона на ЕКСПО 2025.

Темата на павилиона на Черна гора в Осака е „Празнуване на заедността“.

„Павилионът се състои от две отделни зони, където посетителите могат да се запознаят с различни аспекти от природата, традициите и начина на живот на Черна гора чрез интерактивна изложба и пана, които представят разнообразни пейзажи на страната“, отбелязва МИНА.

