Най-малко 13 души загинаха при две автобусни катастрофи в Перу

Най-малко 13 души загинаха, а над 60 души са ранени при две отделни автобусни катастрофи в южната част на Перу, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Смъртоносен инцидент, при който загинаха 10 души, е станал в планинския район край перуанския град Пуно, когато автобус се е преобърнал и паднал в дере през нощта, съобщи местната прокуратура.

Още 38 души са били ранени в тази катастрофа, съобщиха здравните служби на град Сандия, югоизточно от столицата Лима.

При друг инцидент с автобус в района на град Куско загинаха трима души, а 30 са ранени, съобщи полицията.

В момента и двете катастрофи се разследват от властите.

Превишената скорост, лошите пътни условия, липсате на знаци и слабия контрол на движението са основните причини за пътните инциденти в Перу.