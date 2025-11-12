Подробно търсене

Най-малко 37 души загинаха при автобусна катастрофа в южната част на Перу, съобщиха местните власти

Владимир Арангелов
Илюстративна снимка: AP/Nemesio Mendez Jimenez
Лима,  
12.11.2025 16:57
 (БТА)

Най-малко 37 души загинаха и 24 бяха ранени, след като автобус се преобърна в пропаст след сблъсък с микробус в южната част на Перу, предаде Франс прес, като се позова на служител на местните здравни власти. 

Катастрофата, която е една от най-тежките в Перу през последните години, е станала рано сутринта по маршрут, който свързва региона с Чили. „Имаме 37 загинали и 24 ранени“, заяви пред АФП Валтер Опорто, регионален здравен директор в Арекипа.

/ГГ/

Към 17:07 на 12.11.2025 Новините от днес

