Най-малко 37 души загинаха при автобусна катастрофа в южната част на Перу, съобщиха местните власти

Най-малко 13 души загинаха при две автобусни катастрофи в Перу
Най-малко 13 души загинаха, а над 60 души са ранени при две отделни автобусни катастрофи в южната част на Перу, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.
Най-малко 37 души загинаха и 24 бяха ранени, след като автобус се преобърна в пропаст след сблъсък с микробус в южната част на Перу, предаде Франс прес, като се позова на служител на местните здравни власти.
Катастрофата, която е една от най-тежките в Перу през последните години, е станала рано сутринта по маршрут, който свързва региона с Чили. „Имаме 37 загинали и 24 ранени“, заяви пред АФП Валтер Опорто, регионален здравен директор в Арекипа.
/ГГ/
