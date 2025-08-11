Самоковският художник Радослав Генев подреди изложба с романтични литографии в Графичната база в Самоков. Представените 25 творби са вдъхновени от родния град на автора – Самоков, както и от неговото пътуване до Тоскана и остров Капри, съобщиха от Графичната база в планинския град.

Романтичните пейзажи, създавани в периода от 2013 г. до днес, поставят природата в центъра на вниманието. В настоящата изложба Генев предава своите емоции и впечатления от различни местности в България и Италия, оставяйки ги върху литографския камък.

Изложбата ще бъде отворена за посещения до 29 август.

Радослав Генев е роден през 1987 г. в София. Завършва специалност Графика в Националната художествена академия и специализира в Париж. Има участия в множество колективни изложби в България, Италия, Тайланд, Германия и Франция, както и самостоятелни изложби в София, Самоков, Сандански и Париж. Участва в български и международни художествени пленери. През 2009 г. е удостоен с втора награда на конкурса Pablo Picasso in Bulgaria, а през 2013 г. получава стипендия от Cite Internationale des Arts в Париж.