Военнослужещ е загинал в катастрофата край село Маломирово до Елхово

Военнослужещ на 52 години е загинал в катастрофата при разклона за село Маломирово до Елхово. Той е починал в линейката на път за областната болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол, съобщи за БТА заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

Както предаде БТА, сигналът за тежкия пътен с трима ранени, от които двама военнослужещи, е получен към 16:50 часа днес. Сблъскали са се военен автомобил УАЗ и лека кола. Движението в участъка е временно ограничено, провеждат се процесуално-следствени действия, съобщиха по-рано от Областната дирекция на МВР.

Другият пострадал военнослужещ е на 46 години, той е с фрактури на крайниците. В момента се подготвя транспортирането му със самолет „Спартан“ към Военномедицинска академия в София, каза зам.-директорът на Ямболската болница.

По думите му и двамата военнослужещи са от Елхово. В отделението по хирургия на ямболската болница е приет шофьорът на лекия автомобил. Той е с контузия на главата, мозъчно сътресение и травма на гръдния кош.