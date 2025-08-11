Подробно търсене

Капитан Николай Илиев е загиналият военнослужещ при катастрофата на разклона за село Маломирово, съобщиха от Министерството на отбраната

Николета Василева
Капитан Николай Илиев е загиналият военнослужещ при катастрофата на разклона за село Маломирово, съобщиха от Министерството на отбраната
Капитан Николай Илиев е загиналият военнослужещ при катастрофата на разклона за село Маломирово, съобщиха от Министерството на отбраната
Снимка: БТА, архив
София ,  
11.08.2025 21:38
 (БТА)

Капитан Николай Иванов Илиев е загиналият военнослужещ при пътнотранспортното произшествие на разклона за село Маломирово, съобщиха от Министерството на отбраната. Капитан Илиев е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г. Министерството на отбраната изказва съболезнования на близките на загиналия.

Днес около 16:50 часа е подаден сигнал за пътнотранспортно произшествие, станало при разклона за с. Маломирово на главния път Елхово - Бургас между лека кола и военен автомобил УАЗ. С военния автомобил са пътували двама военнослужещи, които са изпълнявали служебни задължения. При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски. На мястото на катастрофата е пристигнал екип на Спешна помощ.

При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ – Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Старши сержант Георги Георгиев е настанен за лечение в болницата в Ямбол.

По случая се извършват процесуално-следствени действия от органите на реда. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни. 

Както предаде БТА, трима души са ранени при тежкия пътен инцидент. Движението в участъка е временно ограничено, провеждат се процесуално-следствени действия, съобщиха по-рано от Областната дирекция на МВР.

/ЛРМ/

Свързани новини

11.08.2025 20:29

Военнослужещ е загинал в катастрофата край село Маломирово до Елхово

Военнослужещ на 52 години е загинал в катастрофата при разклона за село Маломирово до Елхово. Той е починал в линейката на път за областната болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол, съобщи за БТА заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин
11.08.2025 18:17

Трима души са ранени при катастрофа между военен автомобил и лека кола край село Маломирово до Елхово

Трима души са ранени при катастрофа между военен автомобил УАЗ и лека кола на главния път между Елхово и Бургас, при разклона за село Маломирово. Сигналът за тежкия пътен инцидент е получен към 16:50 часа. Движението е временно ограничено, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР-Ямбол Татяна Павлова.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:47 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация