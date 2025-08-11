Капитан Николай Илиев е загиналият военнослужещ при катастрофата на разклона за село Маломирово, съобщиха от Министерството на отбраната

Капитан Николай Иванов Илиев е загиналият военнослужещ при пътнотранспортното произшествие на разклона за село Маломирово, съобщиха от Министерството на отбраната. Капитан Илиев е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г. Министерството на отбраната изказва съболезнования на близките на загиналия.

Днес около 16:50 часа е подаден сигнал за пътнотранспортно произшествие, станало при разклона за с. Маломирово на главния път Елхово - Бургас между лека кола и военен автомобил УАЗ. С военния автомобил са пътували двама военнослужещи, които са изпълнявали служебни задължения. При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски. На мястото на катастрофата е пристигнал екип на Спешна помощ.

При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ – Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Старши сержант Георги Георгиев е настанен за лечение в болницата в Ямбол.

По случая се извършват процесуално-следствени действия от органите на реда. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни.

Както предаде БТА, трима души са ранени при тежкия пътен инцидент. Движението в участъка е временно ограничено, провеждат се процесуално-следствени действия, съобщиха по-рано от Областната дирекция на МВР.