Наставникът на Берое Виктор Басадре след успеха над Септември: "Победите се отразяват добре"

Старши треньорът на Берое Виктор Басадре остана доволен след първия успех на старозагорци за сезона в Първа лига. Берое надви Септември с 3:2 в София в двубой от четвъртия кръг.

"Това е първата победа на Берое през сезона. Трябваше да направим много, за да спечелим един добър мач. Създадохме доста положения", коментира Басадре и добави:

"Нашата цел, когато играем, е именно да създаваме ситуации за гол. И в предишния ни двубой имахме много положения. Трябва да намерим този баланс, че и при малко ситуации да вкарваме нашите положения. Победите се отразяват добре."