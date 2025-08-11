Стамен Белчев: "Търсим вината само и единствено в нас"

Подробно търсене

Ивайло Георгиев
БТА, София (11 август 2025) На стадион Локомотив се играе среща по футбол между отборите на Септември (София) и Берое (Стара Загора). На снимката: старши треньорът на Септември (София) Стамен Белчев.Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПГ)
София,  
11.08.2025 21:13
 (БТА)

Вината за поражението срещу Берое (Стара Загора) в мач от футболната efbet Лига може да бъде търсена само и единствено в играта на Септември. Това заяви старши треньорът на отбора Стамен Белчев след загубата с 2:3. 

"Причините са изцяло в нас. Показаното през първото полувреме е далеч от това, което изискваме. Не пресирахме противника, стояхме далеч. Търсим вината само и единствено в нас. Късметът също не беше на наша страна", заяви Белчев. 

"От тази серия ще излезем само с добра игра и победа. Има напрежение при младите футболисти, но това не е оправдание. Днес отстъпвахме, стоим далеч от противника и не противодействахме", завърши той. 

/КМ/

