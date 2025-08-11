Алберто Салидо отбеляза хеттрик и Берое надви Септември за първата си победа във футболната efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от четвъртия кръг на efbet Лига между отборите на Септември (София) и Берое (Стара Загора):

Септември - Берое - 2:3 (1:2)

голмайстори: 0:1 Алберто Салидо 23, 0:2 Алберто Салидо 28, 1:2 Бертран Фурние 45+5, 1:3 Алберто Салидо 50, 2:3 Хуан Пинеда 90+1 автогол

пропусната дузпа: Кубрат Йонашчъ (Септември); Бертран Фурние 44 (Септември)

стадион: "Локомотив", София

главен съдия: Драгомир Драганов

жълти картони: Кубрат Йонашчъ, Бертран Фурние 44 (Септември), Нене, Исмаел Ферер (Берое)

състав на Септември: Янко Георгиев, Галин Иванов (75-Борислав Стоичков), Божидар Томовски (75-Захари Атанасов), Мартин Христов, Кубрат Йонашчъ, Георги Върбанов (90-Марсел Бибишков), Виктор Очай (59-Борислав Маринов), Йоан Бауренски, Мойсес Гутиерес, Клери Сербер и Бертранд Фурние.

състав на Берое: Артур Мота, Хуан Сaломони, Хуан Пинеда (90-Мирослав Георгиев), Алехандро Масого, Нене, Викторио Вълков, Карлос Алгара, Джанлука Коя (69-Исмаел Ферер), Алберто Салидо (90-Стефан Гаврилов), Тижан Сона и Жоао Мигел.

Алберто Салидо отбеляза хеттрик, а Берое (Стара Загора) спечели с 3:2 срещу Септември в мач от четвъртия кръг на българската футболна efbet Лига. Така отборът на Виктор Басадре се изкачи на осмо място в класирането с пет точки и една повече от евроучастника Арда (Кърджали), който посреща Локомотив (Пловдив) от 21:15 часа.

Това бе първи мач за беройци без головата си машина Леандро Годой, но специално в този кръг Салидо го замести по отличен начин.

Берое бе по-добрият отбор на стадион "Локомотив" на старта и вкара два бързи гола в средата на първото полувреме. В 23-та минута Салидо отклони с пета удар на Джанлука Коя и изпрати топката в мрежата, а пет по-късно испанският халф покачи на 2:0. Карлос Алгара спря подаване пред наказателното поле и Салидо се разписа отново със силен шут в горния ляв ъгъл.

Септември изпусна чисто положение малко по-късно, след като удар на Йоан Бауренски бе избит от голлинията на старозагорци, които направиха дузпа в 44-та минута. Галин Иванов бе фаулиран от Артур Мота в наказателното поле, но вратарят спря опита на Бертран Фурние да вкара топката в долния десен ъгъл.

Септември все пак стигна до попадение в петата минута на добавеното време, когато Фурние бе точен на добавка, но Берое възстанови преднината си още на старта на второто полувреме. В 50-ата минута гостите организираха контра, която завърши с извеждащ пас на Алгара към Салидо, който оформи хеттрика си срещу столичани.

Септември, който отправи 18 от общо 40-те изстрела към двете врати и удари две греди, отбеляза второ попадение с автогол на Хуан Пинеда в първата минута на добавеното време, но не успя да изравни. Това е четвърта поредна загуба за Септември, който е самотен на дъното с точка зад Славия и Ботев (Пловдив).