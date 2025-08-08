Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Футболният Берое представи нов централен нападател
БТА, Йесид Валбуена е петото ново попълнение на Берое за сезонаСнимка: ПФК Берое
Стара Загора,  
08.08.2025 13:19
 (БТА)

Ден след преминаването на Леандро Годой в столичния ЦСКА от бившия му отбор Берое представиха нов централен нападател. В своята официална страница в платформата Фейсбук старозагорци обявиха привличането на колумбиеца Йесид Валбуена.

"ПФК Берое пожелава много успехи и победи със зелената фланелка на Йесид Валбуена!", написаха от клуба при представянето на играча.

Валбуена е роден на 9 май 2001 година в Меделин, Колумбия. 24-годишният футболист до момента е играл само в Португалия. За последно Валбуена е играл в Ногейрензе. През миналия сезон нападателят е отбелязал 27 гола в 37 мача в четвъртото ниво на португалския футбол, а през сезон 2023/24 се разписва 23 пъти в 30 участия за Пастелейра.

Нападателят е петото ново попълнение на Берое. До този момент старозагорци привлякоха официално Алехандро Масого, Тижан Сона, Валентино Кинтеро и Даниел Бодега-Нене.

 

/ИК/

