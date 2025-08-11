Подробно търсене

Берое победи Септември в София

Ивайло Георгиев
БТА, София (11 август 2025) На стадион Локомотив се играе среща по футбол между отборите на Септември (София) и Берое (Стара Загора).Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПГ)
София,  
11.08.2025 21:02
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг в Първа лига:

Септември - Берое (Стара Загора) - 2:3 (1:2)
голмайстори: 0:1 Алберто Солидо 23, 0:2 Алберто Солидо 28, 1:2 Бертран Фурние 45+5, 1:3 Алберто Солидо 50, 2:3 Хуан Пинеда 91+1 автогол

От 21:15 часа:
Арда - Локомотив (Пловдив)

от неделя:
Левски - Спартак (Варна) - 2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 2:0 Борислав Рупанов 45, 2:1 Даниел Иванов 86

Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Ерол Дост 29

от събота:
ЦСКА - Черно море - 0:0

Славия - Лудогорец - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 43, 0:2 Ерик Биле 55, 0:3 Петър Станич 83

от петък:
Монтана - Ботев (Враца)  - 0:0
* пропусната дузпа: Антоан Стоянов (Ботев Враца) - 18'

Добруджа - ЦСКА 1948 - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Емил Ценов 25, 1:1 Антон Иванов 75, 2:1 Ивайло Михайлов 89

временно класиране:
 1. Лудогорец           4   4  0  0 11:1 12 точки
 2. Левски              4   4  0  0 11:2 12  
 3. Черно море          4   2  2  0  7:2  8
 4. Локомотив София     4   2  2  0  6:2  8 
 5. ЦСКА 1948           4   2  1  1  5:4  7
 6. Локомотив Пловдив   3   2  1  0  3:1  7
 7. Добруджа            4   2  0  2  5:5  6  
 8. Берое               4   1  2  1  4:6  5
 9. Арда Кърджали       3   1  1  1  6:2  4
10. Спартак Варна       4   0  3  1  3:4  3 
11. Ботев Враца         4   0  3  1  3:4  3
12. ЦСКА                4   0  3  1  2:3  3 
13. Монтана             4   0  2  2  1:9  2
14. Славия              4   0  1  3  3:10 1 
15. Ботев Пловдив       4   0  1  3  2:9  1
16. Септември София     4   0  0  4  3:12 0

/КМ/

Свързани новини

11.08.2025 21:13

Стамен Белчев: "Търсим вината само и единствено в нас"

Вината за поражението срещу Берое (Стара Загора) в мач от футболната efbet Лига може да бъде търсена само и единствено в играта на Септември. Това заяви старши треньорът на отбора Стамен Белчев след загубата с 2:3.  "Причините са изцяло в нас.
11.08.2025 21:06

Алберто Салидо отбеляза хеттрик и Берое надви Септември за първата си победа във футболната efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от четвъртия кръг на efbet Лига между отборите на Септември (София) и Берое (Стара Загора): Септември - Берое - 2:3 (1:2)голмайстори: 0:1 Алберто Салидо 23, 0:2 Алберто Салидо 28, 1:2 Бертран Фурние 45+5, 1:3

Към 21:16 на 11.08.2025 Новините от днес

