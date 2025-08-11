Берое победи Септември в София

Вината за поражението срещу Берое (Стара Загора) в мач от футболната efbet Лига може да бъде търсена само и единствено в играта на Септември. Това заяви старши треньорът на отбора Стамен Белчев след загубата с 2:3. "Причините са изцяло в нас.