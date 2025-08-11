Арда и Локомотив Пловдив завършиха при нулево равенство в среща от Първа лига

site.btaАрда и Локомотив Пловдив завършиха при нулево равенство в среща от Първа лига
Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг в Първа лига:
Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив) - 0:0
Септември - Берое (Стара Загора) - 2:3 (1:2)
голмайстори: 0:1 Алберто Солидо 23, 0:2 Алберто Солидо 28, 1:2 Бертран Фурние 45+5, 1:3 Алберто Солидо 50, 2:3 Хуан Пинеда 90+1 автогол
от неделя:
Левски - Спартак (Варна) - 2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 2:0 Борислав Рупанов 45, 2:1 Даниел Иванов 86
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Ерол Дост 29
от събота:
ЦСКА - Черно море - 0:0
Славия - Лудогорец - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 43, 0:2 Ерик Биле 55, 0:3 Петър Станич 83
от петък:
Монтана - Ботев (Враца) - 0:0
* пропусната дузпа: Антоан Стоянов (Ботев Враца) - 18'
Добруджа - ЦСКА 1948 - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Емил Ценов 25, 1:1 Антон Иванов 75, 2:1 Ивайло Михайлов 89
временно класиране: 1. Лудогорец 4 4 0 0 11:1 12 точки 2. Левски 4 4 0 0 11:2 12 3. Черно море 4 2 2 0 7:2 8 4. Локомотив София 4 2 2 0 6:2 8 5. Локомотив Пловдив 4 2 2 0 3:1 8 6. ЦСКА 1948 4 2 1 1 5:4 7 7. Добруджа 4 2 0 2 5:5 6 8. Арда Кърджали 4 1 2 1 6:2 5 9. Берое 4 1 2 1 4:7 5 10. Спартак Варна 4 0 3 1 3:4 3 11. Ботев Враца 4 0 3 1 3:4 3 12. ЦСКА 4 0 3 1 2:3 3 13. Монтана 4 0 2 2 1:9 2 14. Славия 4 0 1 3 3:9 1 15. Ботев Пловдив 4 0 1 3 2:9 1 16. Септември София 4 0 0 4 4:12 0
