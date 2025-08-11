Подробно търсене

Арда и Локомотив Пловдив завършиха при нулево равенство в среща от Първа лига

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева (архив)
Кърджали,  
11.08.2025 23:08
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг в Първа лига:

Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив) - 0:0

Септември - Берое (Стара Загора) - 2:3 (1:2)
голмайстори: 0:1 Алберто Солидо 23, 0:2 Алберто Солидо 28, 1:2 Бертран Фурние 45+5, 1:3 Алберто Солидо 50, 2:3 Хуан Пинеда 90+1 автогол

от неделя:
Левски - Спартак (Варна) - 2:1 (2:0)
голмайстори: 1:0 Марин Петков 4, 2:0 Борислав Рупанов 45, 2:1 Даниел Иванов 86

Ботев (Пловдив) - Локомотив (София) - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Ерол Дост 29

от събота:
ЦСКА - Черно море - 0:0

Славия - Лудогорец - 0:3 (0:1)
голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 43, 0:2 Ерик Биле 55, 0:3 Петър Станич 83

от петък:
Монтана - Ботев (Враца)  - 0:0
* пропусната дузпа: Антоан Стоянов (Ботев Враца) - 18'

Добруджа - ЦСКА 1948 - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Емил Ценов 25, 1:1 Антон Иванов 75, 2:1 Ивайло Михайлов 89

временно класиране:
 1. Лудогорец           4   4  0  0 11:1 12 точки
 2. Левски              4   4  0  0 11:2 12
 3. Черно море          4   2  2  0  7:2  8
 4. Локомотив София     4   2  2  0  6:2  8
 5. Локомотив Пловдив   4   2  2  0  3:1  8
 6. ЦСКА 1948           4   2  1  1  5:4  7
 7. Добруджа            4   2  0  2  5:5  6 
 8. Арда Кърджали       4   1  2  1  6:2  5
 9. Берое               4   1  2  1  4:7  5
10. Спартак Варна       4   0  3  1  3:4  3
11. Ботев Враца         4   0  3  1  3:4  3
12. ЦСКА                4   0  3  1  2:3  3
13. Монтана             4   0  2  2  1:9  2
14. Славия              4   0  1  3  3:9  1
15. Ботев Пловдив       4   0  1  3  2:9  1
16. Септември София     4   0  0  4  4:12 0

