Арда преговаря за купуването на бразилския защитник Чико от Спорт Ресифе

Силните игри на Арда в Лигата на конференциите и евентуалното класиране на тима за плейофите на турнира, където може да срещне Макаби Хайфа или полския Ракув, явно са накарали ръководството на клуба от Кърджали да мисли за подсилване на отбора заради късата скамейка.

Така сайтът transferencias24 съобщава, че Арда преговаря със Спорт Ресифе за бразилския защитник Чико. Според медията българският клуб е готов да плати за правата на футболиста 3,8 милиона бразилски реала, което е равносилно на около 600 хиляди евро.

Франсиско Алвеш да Силва Нето или Чико е 26-годишен централен защитник, който е висок 188 см. Той може да играе и като ляв защитник, защото е със силен ляв крак. Почти цялата му кариера до момента е преминала в Спорт Ресифе, като изкарва и няколко месеца под наем в Новоризонтино.

Арда има нужда от подсилване в центъра на защитата си, където тежка контузия лекува ветеранът Пламен Крачунов.