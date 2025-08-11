Арда не успя да победи Локомотив Пловдив като домакин в Първа лига

Първенство на България по футбол, мач от четвъртия кръг в Първа лига:

Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив) - 0:0

стадион: "Арена Арда", Кърджали

главен съдия: Георги Давидов

жълти картони: Лъчезар Котев, Давид Акинтола, Светослав Ковачев, Антонио Вутов (Арда), Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту, Ефе Али, Франсиско Политано (Локомотив Пловдив)

състав на Арда: Анатолий Господинов, Андре Шиняшики (63-Давид Акинтола), Серкан Юсеин, Густаво Каскардо, Джелал Хюсеинов, Вячеслав Велев, Емил Виячки (75-Феликс Ебоа Ебоа), Антонио Вутов (70-Георги Николов), Иван Тилев (63-Светослав Ковачев), Иснаба Мане (70-Бирсент Карагарен), Лъчезар Котев

състав на Локомотив Пловдив: Боян Милосавлевич, Адриан Кова, Лукас Риян, Мартин Русков, Ивайло Иванов, Енцо Еспиноса, Ефе Али (90-Тодор Павлов), Жулиен Лами, Франсиско Политано (55-Парвизджон Умарбаев), Каталин Иту (83-Петър Андреев), Димитър Илиев (55-Хуан Переа)

Отборите на Арда и Локомотив Пловдив завършиха при равенство 0:0 в двубоя помежду си в Кърджали от четвъртия кръг на футболната Първа лига. Локомотив Пловдив продължава без поражение в шампионата, заемайки пето място във временното класиране с 8 точки, докато тимът на Арда е осми с 5 точки в актива си.

Домакините от Кърджали имаха превъзходство във владението на топката през по-голяма част от мача и пропуснаха възможности за гол, но попадение така и не падна.

Гостите от Локомотив Пловдив първи застрашиха по-сериозно вратата на противника в 12-ата минута, когато Анатолий Господинов отрази удар на Франсиско Политано. Три минути по-късно домакините имаха претенции след единоборство между Иснаба Мане и Адриан Кова, но след преразглеждане на ситуацията със системата за видеоарбитраж-ВАР дузпа не бе отсъдена.

Антонио Вутов пробва мерника си при атака за Арда в 35-ата минута, но беше неточен, а до края на първото полувреме домакините пропуснаха още един шанс след изстрел на Мане в аут. Футболистите на Арда отново поискаха дузпа точно преди почивката за игра с ръка на Лукас Риян, но не последва сигнал от рефера за наказателен удар.

Четири минути след подновяването на играта Каталин Иту опита удар от дистанция при атака за пловдивчани, но Господинов се справи. Малко след това вратарят на Локомотив Боян Милосавлевич не позволи на Андре Шиняшики да се разпише.

Вячеслав Велев завърши поредно нападение за Арда в 76-ата минута, но топката мина встрани от вратата на гостите. Две минути по-късно отново Милосавлевич предотврати откриването на резултата от Арда.

В 86-ата минута помощник-треньорът на Арда Веселин Минев беше изгонен заради протести. Той настояваше с червен картон да бъде санкциониран влезлият като резерва за Локомотив Пловдив Парвизджон Умарбаев заради извършено малко преди това нарушение.

Двата тима не стигнаха до гол в оставащото време и срещата завърши при нулево равенство.

За Арда предстои да бъде домакин в реванша срещу Кауно Жалгирис (Литва) от третия предварителен кръг на турнира Лига на конференциите в четвъртък (14 август), а на 18 август тимът ще приеме в Кърджали ЦСКА в двубой от петия кръг на Първа лига.

Локомотив Пловдив пък посреща Славия на 15 август в следващия си мач от българското първенство.