Треньорът на Арда Александър Тунчев: "Създадохме ситуации, но не успяхме да реализираме гол"

Старши треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев съжали за пропуснатите положения при равенството 0:0 срещу Локомотив Пловдив.

"Мисля, че ние създавахме ситуации, просто не успяхме да ги завършим по по-добър начин. Не съм смятал да давам почивка на Георги Николов, той имаше проблем", обясни Тунчев.

"Определено натрупахме игрови ритъм. Контролирахме нещата на терена. От наши грешки им позволихме да направят някакви контраатаки. Изхабихме доста енергия, имаше предпоставки да изхабим тези нерви", каза още наставникът на Арда, който очаква домакинството си срещу литовския Кауно Жалгирис в реванша от третия предварителен кръг на турнира Лига на конференциите в четвъртък (14 август).