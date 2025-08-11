Подробно търсене

Наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич: "Задружни сме, момчетата положиха много усилия"

Кремена Младенова
На снимката: Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич. Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Кърджали,  
11.08.2025 23:35
 (БТА)

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич заяви, че тимът му играл компактно при равенството 0:0 като гост на Арда в Кърджали.

"Арда е много добър противник. Особено през първото полувреме имахме много проблеми с техните полузащитници. Нямахме чак толкова много шансове, но накрая можем да съжаляваме, че не спечелихме", коментира Косич.

"Играхме компактно и се защитавахме като отбор. Мачове като този ни помагат да израснем като отбор, защото се борим. Задружни сме. Важното е, че момчетата наистина положиха много усилия", добави наставникът на пловдивчани пред телевизия Diema Sport.

"Ще подходим много сериозно към следващия двубой със Славия и ще се подготвим добре", завърши Душан Косич.

/КМ/

