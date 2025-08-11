Наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич: "Задружни сме, момчетата положиха много усилия"

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич заяви, че тимът му играл компактно при равенството 0:0 като гост на Арда в Кърджали.

"Арда е много добър противник. Особено през първото полувреме имахме много проблеми с техните полузащитници. Нямахме чак толкова много шансове, но накрая можем да съжаляваме, че не спечелихме", коментира Косич.

"Играхме компактно и се защитавахме като отбор. Мачове като този ни помагат да израснем като отбор, защото се борим. Задружни сме. Важното е, че момчетата наистина положиха много усилия", добави наставникът на пловдивчани пред телевизия Diema Sport.

"Ще подходим много сериозно към следващия двубой със Славия и ще се подготвим добре", завърши Душан Косич.