Трима души загинаха в град Остин в американския щат Тексас при стрелба пред магазин от търговската верига "Таргет", заподозреният е задържан
Трима души загинаха снощи в град Остин в американския щат Тексас, след като въоръжен мъж откри стрелба на паркинга пред магазин от търговската верига "Таргет", предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на началника на полицията в града.
Заподозреният е задържан, съобщиха органите на реда.
Началникът на полицията в Остин Лиса Дейвис каза на пресконференция, че заподозреният е откраднал кола след стрелбата и е избягал от мястото на инцидента. Но по-късно стрелецът е катастрофирал с автомобила и е откраднал друга кола, преди да бъде заловен в южната част на града, където е бил арестуван.
По думите на полицейския началник пристигналите на мястото на стрелбата полицаи са открили 3 жертви на паркинга пред "Таргет". Дейвис каза също така, че заподозреният е бял мъж на около 32 години с "история на психично заболяване".
Стрелбата става по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ. Търговската верига "Таргет" не е отговорила още на искането на АП за коментар.
/СХТ/
