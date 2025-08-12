Подробно търсене

Трима души загинаха в град Остин в американския щат Тексас при стрелба пред магазин от търговската верига "Таргет", заподозреният е задържан

Светослав Танчев
Полицаи разследват вчерашната стрелба на паркинга пред магазин от търговската верига "Таргет" в град Остин в американския щат Тексас. Снимка: Mikala Compton/Austin American-Statesman via AP
Вашингтон,  
12.08.2025 01:35
 (БТА)

Трима души загинаха снощи в град Остин в американския щат Тексас, след като въоръжен мъж откри стрелба на паркинга пред магазин от търговската верига "Таргет", предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на началника на полицията в града.

Заподозреният е задържан, съобщиха органите на реда.

Началникът на полицията в Остин Лиса Дейвис каза на пресконференция, че заподозреният е откраднал кола след стрелбата и е избягал от мястото на инцидента. Но по-късно стрелецът е катастрофирал с автомобила и е откраднал друга кола, преди да бъде заловен в южната част на града, където е бил арестуван.

По думите на полицейския началник пристигналите на мястото на стрелбата полицаи са открили 3 жертви на паркинга пред "Таргет". Дейвис каза също така, че заподозреният е бял мъж на около 32 години с "история на психично заболяване".

Стрелбата става по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ. Търговската верига "Таргет" не е отговорила още на искането на АП за коментар.

/СХТ/

