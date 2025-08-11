Над 40 души бяха убити при бунтовническо нападение срещу лагер за разселени хора в суданския регион Дарфур

Въоръжената групировка Сили за бърза подкрепа (СБП), която воюва срещу суданската армия, нападна лагер за разселени хора в Северен Дарфур, като уби над 40 души и рани най-малко 19, предаде Франс прес, позовавайки се на служители от местни спасителни служби.

Бойците на СБП атакуваха лагера "Абу Шук" и откриха огън срещу цивилни в домовете им и по улиците, съобщи звеното за извънредни ситуации на лагера.

Нападението бе извършено в момент, когато бойците на групировката напредват към Ел Фашер – последния град в региона Дарфур в Западен Судан, който все още е под контрола на армията.

Това е второто нападение на СБП срещу Ел Фашер и съседните лагери за разселени хора през последните месеци след изтеглянето на бунтовниците от столицата Хартум през март.

През април голяма офанзива на СБП близо до лагера "Замзам" принуди десетки хиляди разселени хора отново да бягат, припомня АФП. Много от тях намериха убежище в Ел Фашер.

Бунтовниците сега контролират почти целия регион Дарфур, а заедно със съюзниците си - и някои райони в Южен Судан, докато армията държи северната, източната и централната част на страната.

Конфликтът, който започна през април 2023 г., е станал причина за смъртта на десетки хиляди хора, а милиони са разселени или принудени да заминат за чужбина, което бе определено от ООН като "най-тежката хуманитарна криза в света".

Миналата година беше обявен глад в три лагера в района на Ел Фашер, включително в "Абу Шук".