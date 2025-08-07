Подробно търсене

Най-малко 40 предполагаеми наемници бяха убити при удар на суданската армия срещу летище в Дарфур

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: AP Photo, File
Кайро,  
07.08.2025 15:44
 (БТА)

Въздушен удар на суданската армия срещу летище в суданската провинция Дарфур, която е под контрола на въоръжената групировка "Сили за бърза подкрепа" (СБП), унищожи предполагаем военен самолет на ОАЕ и причини смъртта на десетки предполагаеми наемници, предаде Асошиейтед прес, като се позова на суданските власти и на съветник на бунтовниците.

Вчерашният удар срещу летище "Нияла" уби най-малко 40 предполагаеми наемници от Колумбия и унищожи пратка с оръжия и оборудване, които са били изпратени на СБП от ОАЕ, казаха двама судански военни и съветник на лидера на бунтовниците.  

Контролираната от правителството суданска телевизия съобщи, че самолетът е излетял от военна база в района на Арабския залив и е бил ударен от судански изтребители, след като е кацнал на летище "Нияла". Телевизията нарече удара "крещящо послание" и "нов начин за възпиране" срещу чуждестранната намеса във вътрешните работи на Судан.

Министерството на външните работи на ОАЕ не е коментирало удара, но преди това няколко пъти отрече да има намеса във войната в Судан чрез подкрепа за въоръжени групировки.

От своя страна колумбийският президент Густаво Петро снощи написа в социалната мрежа "Екс", че е наредил разследване на убийството на наемници.

СБП превзе Нияла – главния град на провинция Южен Дарфур – миналата година, като част от усилията на групировката да наложи контрол над целия регион на Дарфур.

Суданското правителство обвини СБП за превръщането на гражданското летище във военен център за получаване на пратки с оръжие и трафик на злато. Суданската армия непрекъснато атакува летището, като твърди, че целта ѝ са самолети, с които се доставя въоръжение и идват наемници.

Експерти на ООН в доклад през април потвърдиха, че в Дарфур има присъствие на колумбийски наемници и че те са наети от частна охранителна фирма, за да се бият на страната на бунтовниците. 

Свързани новини

07.08.2025 15:18

Суданският премиер пристигна в Египет на първото си посещение в чужбина

Суданският премиер Камил Идрис пристигна в Египет на първото си официално посещение в чужбина, откакто пое поста през май в една страна, разкъсвана от кървава гражданска война вече над две години, предаде Франс прес.
05.08.2025 21:51

ООН предупреди, че обсаден град в Судан е заплашен от глад, след като доставките бяха прекъснати заради войната

Световната програма по прехраната на ООН (СПП) предупреди днес, че има опасност от глад в град Ел Фашер, столицата на района Северен Дарфур в Судан, предаде ДПА.
05.08.2025 17:29

Судан обвини ОАЕ, че финансират колумбийски наемници, които да се бият за Силите за бърза подкрепа в страната

Судан обвини Обединените арабски емирства, че изпращат колумбийски наемници да се бият в редиците на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) срещу армията на страната в гражданската война, предаде Асошиейтед прес.
05.08.2025 13:18

Дронове и конфликти в Африка - ограничени военни резултати, но много цивилни жертви

Дроновете играят все по-важна роля в конфликтите в Африка, в унисон с тенденцията в световен мащаб. Употребата на безпилотни летателни апарати обаче като цяло дава ограничени резултати във военен план, но има опустошителен ефект за цивилните.

