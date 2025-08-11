Подробно търсене

Кремена Младенова
Христо Захариев остава част от баскетболния Спартак Плевен
снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов (ПБ)
Плевен,  
11.08.2025 22:18
 (БТА)

Христо Захариев остава част от баскетболния Спартак Плевен, обявиха от клуба.

"Сезон 2025/2026 ще предложи изключително тежки битки в ЕНБЛ и Sesame Национална баскетболна лига, а ние трябва да отговорим на очакванията!

Христо Захариев е готов да влезе в ролята, която всички очакват от него. Лидер, който да поведе съотборниците си към успехите", написаха от Спартак на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

"Номер 26 няма нужда от дълго представяне. Пожелаваме на Ицо - здраве! Един национал е готов да радва "Балканстрой"! Само Спартак", добавиха от плевенския клуб.

/КМ/

Към 22:47 на 11.08.2025 Новините от днес

