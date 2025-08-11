Бургас бе първа спирка от обиколката на Amnesty International в страната

Българското представителство на организацията Amnesty International започна от Бургас национална обиколка, с която представя дейността си в страната и търси ангажирани хора, готови да се включат като доброволци, активисти или членове. Срещата има за цел да покаже ролята на най-голямата международна организация за правата на човека, чийто български офис отвори врати през септември миналата година.

В интервю за БТА Евгения Бернщайн, координатор „Кампании и активизъм“ в българското представителство на Amnesty International, обясни, че чрез тези срещи организацията иска да разкаже какво прави организацията по света, какви кампании и планове за бъдещи такива има в България, и най-вече да наблегне на начините, по които хората могат да се включат в тях.

Тя посочи, че има два основни начина за това – хората могат сами да потърсят организацията или да създадат местна общност и да станат нейни координатори. „Ние говорим за движение от активисти, които ние като служители на Amnesty упълномощаваме и им помагаме те самите да бъдат активни и да предприемат действия да защитават правата на човека.“

Бернщайн допълни, че Amnesty International е глобално движение, което по света работи чрез местни общности и активисти, организиращи инициативи за защита на права. Организацията предоставя материали, идеи, филми, изложби и петиции за кампании. „Можем да им дадем идеи как да го направят, можем да им предоставим филми за прожекции, можем да говорим за някакви изложби, можем да дадем материали по кампании.“

Според нея младите хора са особено важни за движението. „Освен местни общности, много искаме да основем и студентски клубове. В Америка има Amnesty студентски клубове, а в престижните университети по света са десетки. Надявам се университетите в България да подкрепят такива инициативи и да мотивират студентите да бъдат активни.“

По думите ѝ Amnesty International се финансира само от индивидуални дарители. „Не приемаме средства от правителства или корпорации и абсолютно всяка сума трябва да бъде проверена. Приемаме само малки дарения, така че да останем независими.“

Обиколката продължава на 12 август в Сливен, на 14 август във Варна, на 18 август в Пловдив, а след това през септември в Русе и през октомври във Велико Търново. Предстои да бъде обявена и среща в Стара Загора.