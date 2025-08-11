В Плевен е представена фото изложба на български ученици, спечелили медали от олимпиади по природни науки

Във фоайето на зала „Катя Попова“ в Плевен бе открита фотоизложбата „Фантастични умове“ на български ученици, спечелили медали на международни олимпиади по природни науки през миналата година. Изложбата е част от проекта „Моите будители“ и представя както учениците, така и техните ръководители.

Показани са българските отбори, завоювали медали на престижни състезания по математика, физика, химия, информатика, биология, лингвистика, астрофизика и изкуствен интелект.

„За втора поредна година сме в Плевен. Миналата година бяхме тук, защото двама от медалистите, включени в изложбата, са от този град. Тази година гостуваме, тъй като тук се провежда първата школа за олимпийски таланти по математика“, каза при откриването изпълнителният директор на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН) Вълкан Горанов. Той отбеляза, че на снимките са представени най-добрите български олимпийци по природни науки за 2024 г. — всички медалисти от основните осем международни олимпиади, както и от младежките европейски и балкански състезания.

„Благодаря на всички вас, че с таланта и постоянството си помагате нашата страна да се превръща в просперираща и модерна държава. Ние ще подкрепяме усилията ви да вървите напред и нагоре“, заяви заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Плевен Елина Димитрова.

„Всичко зависи от вашите усилия и целите, които си поставяте. Вие разполагате с отлични условия за подготовка и изява“, добави ръководителят на националния отбор по математика за ученици проф. Емил Колев.

Един от медалистите, представен в изложбата, е Александър Пендов, който сподели, че успехите се постигат с труд и мотивация.

Фотоизложбата е реализирана съвместно от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки и Фантастико Груп. Автор на снимките е фотографът Костадин Кръстев – Коко. Изложбата може да бъде разгледана до 18 август.

Сред дошлите да разгледат експозицията бяха младежите, които участват в Плевен в първата школа по математика за олимпийци. Те са от различни градове в страната и в продължение на десет дни посещават лекции и решават задачи като част от своята подготовка.