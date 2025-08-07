Изкуственият интелект е помощно средство и наш съветник, но не бива да има водеща роля, смята проф. Станислав Харизанов

Изкуственият интелект е помощно средство и наш съветник, но не бива да има водеща роля. Това каза пред БТА проф. Станислав Харизанов, заместник-ръководител на националния отбор по математика за ученици и член на Управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Той е в Плевен за първото издание на школата по математика "Български олимпийски таланти". В града пристигнаха близо 40 ученици от осми и девети клас, които, според организаторите, са сред най-добрите бъдещи математици на България.

По думите на проф. Харизанов при учениците от националния отбор по математика, особено тези в 12 клас, два процента е талантът, 95 процента е труд и останалото е психика. "Един добър математик на това ниво, освен да е добър в решаването на задачи и да знае много, което се случва с къртовски труд и с 12 до 18 часа решаване на задачи на ден, трябва да има и здрава психика", отбеляза той.

Математикът допълни, че учениците в националните отбори са достатъчно мотивирани, защото за тях е чест и признание да представят България на международни състезания, както и възможност да се развиват и срещат хора като себе си от цял свят, с които не са само конкуренти, но така развиват и социални умения.

„Тези деца са бъдещето на света. В момента ние изграждаме младия елит, който се надявам след години да определя световната политика. Вече имаме пример с Румъния - избраха президент, който е математик“, подчерта проф. Харизанов.

Той обясни и какво според него е математиката и как тя може да бъде полезна в различни ситуации.

„Математиката е рационалното мислене и начинът, по който ние можем в една житейска ситуация, когато нещо не върви, да успеем първо да видим къде ни е проблемът, да го формулираме и след това да го решим. Всички тези стъпки е това, което математиката прави. Аз обичам математиката от малък. В професионален план се занимавам с математика цял живот. Рационалното мислене е много важно, както и това човек да може да се фокусира върху нещата и да избегне емоцията, което е много важно по време на състезания“, смята проф. Харизанов.

За мястото на България на световната карта на постиженията в областта на математиката проф. Харизанов припомни, че страната ни е една от основателките на международната олимпиада по математика, която започва през 1959 г. в Букурещ, и заедно с Румъния е участвала във всичките ѝ 66 издания.

На световната карта на математиката в последните години страната ни отборно е на около 20 място от близо 120 държави, имало е години и когато сме били в Топ 5. "Все повече държави участват в олимпиадите, все повече ресурси стават дигитализирани и това увеличава конкуренцията", подчерта проф. Харизанов.

Математикът коментира и своята позиция относно използването на изкуствения интелект в ежедневието и в подготовката по математика.

"Изкуственият интелект участва в международната олимпиада по математика в последните три години, имаше и обявена награда. Тази година в Австралия и шестте отбора с изкуствен интелект успяха да стигнат до златен медал. Миналата година едва стигаха до бронз. Виждаме как изкуственият интелект много бързо и бурно се развива. Само за една година успя да стигне от бронз до злато. Има плюсове и минуси. Това, което хората и особено децата трябва да знаят е, че той е оръдие, помагало, но изисква насочване и задължителна проверка, защото и много халюцинира в различни ситуации. Той може да бъде помощно средство и наш съветник, но не бива да има водеща роля", категоричен е проф. Харизанов.

Олимпийската школа по математика в Плевен ще продължи до 14 август. Това е нейното пилотно издание. Учениците ще преминат интензивна подготовка. Те са подбрани заради високите им резултати от национални състезания. Има представители на училища от Плевен, София, Варна, Пловдив, Враца, Бургас, Хасково и Шумен. Това са предимно деца от осми и девети клас. Те ще имат възможност в без стресова обстановка по време на лятната ваканция да получат своята подготовка. Лектори в Плевен са професори от Института по математика и информатика към Българската академия на науките, учители и бивши олимпийци по математика. Освен учебната програма, за младежите Община Плевен е подготвила и богата съпътстваща културна програма.