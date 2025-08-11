Подробно търсене

Украински оперен певец на фронта разпознава броя на вражеските дронове благодарение на музикалния си слух

Теодора Йорданова
Снимката е илюстративна: AP/Evgeniy Maloletka
Киев,  
11.08.2025 17:58
 (БТА)

Оперен певец и член на противодронен екип, Тарас Бережански разказва в интервю за „Укринформ“ как музикалният му слух му помага да разпознава броя на атакуващите вражески дронове в небето.

Певецът обяснява, че звукът от двигателите на дроновете за него не е просто равномерен шум, както за повечето хора, а се състои от отделни тонове.

„Музикалният ми слух понякога ми позволява да различа колко дрона летят. За някои хора звукът е продължителен и непрекъснат, но аз мога да чуя, когато има повече от един работещ двигател. Това ми помага да се ориентирам по-добре в пространството и да определям движението на вражеските атаки по-точно чрез звука. Въпреки че звукът леко се забавя и понякога може да бъде подвеждащ“, казва той.

Въпреки творческата си професия, Бережански редовно поема бойни дежурства като зенитен картечар. Мобилната огнева група, от която е част, участва във въздушната защита на Киев.

Заслужилият артист Тарас Бережански е солист на Националната опера и балет на Лвов „Соломия Крушелницка“ и на Националната филхармония на Украйна.

