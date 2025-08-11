Международната федерация по волейбол посвети материал за България преди началото на Световното първенство за жени

site.btaМеждународната федерация по волейбол посвети материал за България преди началото на Световното първенство за жени
Международната федерация по волейбол (ФИВБ) изготви материал за България преди началото на Световното първенство за жени през следващата седмица в Тайланд. Първият мач на българките е срещу Канада в събота, а преди това отборът ще играе приятелски турнир в Китай.
"Мъжкият отбор на България е бил пет пъти на подиума на Световно първенство - започва анализът на ФИВБ. - Женският тим все още се гордее с най-доброто си постижение от турнира през 1952 година - четвърто място. Сега отборът се готви за 14-ото си участие на Световно първенство и се надява да постави своя знак под ръководството на треньора Антонина Зетова. България се класира като осмия в световната ранглиста некласиран тим за турнира. Отборът е в група "Е" заедно с европейския шампион Турция, Канада и Испания. Кампанията му започва на 23 август срещу Канада. След това се изправя срещу Турция на 25-и и после срещу Испания на 27-и. Всички мачове са в Накхон Ратчасима. За Зетова турнирът ще даде възможност да продължи да прекроява националния отбор, да го доближи до най-добрите в Европа и света. Бившата състезателка наследи Лоренцо Мичели миналата година. След промяната треньорката избра да направи сплав от млади и опитни състезателки за тазгодишното издание на Лигата на нациите. Тя даде възможност да дебютират 17-годишната Виктория Нинова и 15-годишната Дарина Нанева. Една от младите в отбора е Димана Иванова, която беше избрана за най-добър играч на Световното първенство за жени под 19 години. Заедно те спечелиха първата в историята на женските индивидуални спортове титла. Зетова познава много добре този млад тим, който стана европейски шампион през 2024-а. Затова не е изненада, че в разширения състав са Димана Иванова (17 г.), Калина Ванева (16 г.), Ива Дудова (19 г.), Микаела Стоянова (20 г.)", пише в материала на ФИВБ.
От световната волейболна централа припомнят и за завръщането на опитните в състава на България.
"Редица ветерани, водени от Елица Атанасиевич, бяха повикани отново от Зетова след Лигата на нациите миналата година. Другите са Нася Димитрова, Христина Вучкова и Лора Китипова. Тяхното участие помогна на България да се класира на 13-о място във ВНЛ. Четирите победи дойдоха срещу Република Корея, Тайланд, Сърбия и Доминиканска република. С отличните млади състезателки и опитните ветеранки в добра форма Зетова има редица възможности да подготви окончателния състав. На миналото Световно първенство България завърши на 17-о място, а сега подобряване на позицията изглежда напълно постижимо със свежия подход на Зетова", написаха още от ФИВБ относно женския национален отбор на България.
/ХБ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина