Всеки решен проблем е в полза на гражданите на общината, каза кметът на Димитровград Иво Димов

Всеки един решен проблем, малък или голям, е в полза на гражданите на общината. Това каза в интервю за БТА кметът на Димитровград в навечерието на празника на Димитровград втори септември, когато се отбелязва 78-годишнината от основаването на града.

Дали успяваме - тази оценка могат да я дадат моите съграждани, смята Димов. Той отчита, че за последната година са започнати редица мащабни проекти и са решени немалко проблеми. Предстоящи по одобрената Концепция за интергрирани териториални инвестиции (КИТИ) са ремонтът на общинския път Марийно – Бряст – Странско – Здравец за 16 млн. лева, строителството на два нови социални дома, модернизация на общинската болница “Света Екатерина” и инвестиции в образователна инфраструкртура. Общо одобрените средства за общината по КИТИ са към 60 милиона лева.

На въпрос за бъдещата нова методика при определянето на такса “битови отпадъци” от първи януари догодина Димов, който е и заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), повтори прогнозите си, че за физическите лица тя ще бъде увеличена между 3 и на места 10-12 пъти. По темата с водоснабдяването Димов посочи, че в само в единични населени места в общината има проблеми, а ръководството полага всички усилия в посока преодоляването им.

Следва пълният текст на интервюто:

Г-н Димов, измина една година от последното Ви интервю за БТА. Какъв е балансът, какво успяхте да свършите през този период и какво - не?

- Тази една година мина изключително бързо. Усилията и старанието, които положихме с целия екип, бяха доста сериозни. Започнахме редица мащабни проекти, решихме немалко проблеми. Разбира се, не мога да твърдя, че сме ги решили всички, но старанието ни е, както и в предходните години, да действаме адекватно и приоритетно там, където има най-голяма нужда.

А дали успявате?

- Дали успяваме, тази оценка могат да я дадат моите съграждани. И то не само за последната година, но и за целия период, в който съм начело на общината. Всеки един решен проблем, малък или голям, е в полза на гражданите. Еднакво важно е да решим както проблемите на живущите в един район, свързани с достъпна среда, парк, детска площадка, така и тези на хората в определено населено място, свързани с път, водоснабдяване, улици, осветление и т.н. Така че аз не деля проблемите на големи и малки, а на проблеми, които трябва да бъдат решавани.

Според Вас добър ли е новият подход на Програма „Развитие на регионите“ с кандидатстване за финансиране по т. нар. Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)?

- Разликата с предходните програмни периоди е в това, че сега общините на конкурентен принцип представят планови документи, които биват оценявани. В предишните програмни периоди всяка една община получаваше един гарантиран ресурс. Дали това е добро или лошо това решение, не мога да коментирам, защото то не зависи от общините. От нас зависи да си свършим качествено работата. Факт е, че Община Димитровград получи много висока оценка за своята Концепция за интегрирани териториални инвестиции и тепърва предстои да изпълним дейностите, които сме заложили в нея в размер на около 60 млн. лв.

Част от одобрената КИТИ като най-голяма стойност е проектът за ремонт на общинския път Марийно – Бряст – Странско – Здравец за 16 млн. лева. Кога се очаква да започнат дейностите?

- Това е един от големите проекти. В никакъв случай не мога да кажа, че е най-важният, но стойността му наистина е впечатляваща. От миналия мандат ние обявихме, че един от важните ни приоритети ще бъде подобряване на пътната инфраструктура в по-малките населени места. Този път е един от пътищата в общината, който има крещяща нужда от ремонт. В следващите дни ще бъде обявена процедура за избор на изпълнител. Разбира се, в КИТИ има и редица други важни и големи проекти.

Да, предвиждате и строителството на два социални дома, както и проекти в здравната инфраструктура?

- Двете социални услуги са много важни за Димитровград. Става дума за изграждане на Център за временно настаняване за възрастни хора, т. нар. старчески дом. Той ще бъде разположен в сградата на бившата АТЗ болница. Другата нова социална услуга е свързана с хора, които имат нужда от долекуване. В сферата на здравната инфраструктура сме предвидили модернизиране на общинската болница “Света Екатерина” - поставяне на фотоволтаици на покрива и батерии с цел намаляване на разходите. В образователната инфраструктура също са предвидени няколко обекта, включително и ремонт на държавната професионална гимназия - бившия химически техникум. В годините назад направихме всичко възможно общинските училища и детски градини да бъдат ремонтирани, докато за тази гимназия, за съжаление, държавата не успя да осигури средства.

Като говорим по темата инвестиции – какъв в момента е климатът по отношение на външни инвеститори?

- Климатът е такъв, какъвто винаги е бил – вратите ни са отворени за всеки, който иска да инвестира тук. Димитровград няма достатъчно голяма обособена общинска територия за индустриална зона. Това, което направихме между Хасково и Димитровград, бе изцяло благодарение на усилията на Общинска администрация – Димитровград, които продължават и към момента. Районът там е изключително атрактивен, но за съжаление всички терени са частни. Нашата задача е, когато има заявен интерес, да свържем инвеститора със собствениците на имоти, за да могат те да се договорят. В същия район предстои съвсем скоро да се открие фабрика за производство на изкуствен камък, което все пак е индикация, че инвеститорският интерес към нашия район продължава, макар че не е толкова силен, както преди няколко години.

В предишния ни разговор Вие предупредихте и като заместник-председател на НСОРБ, че голямото предизвикателство пред българските общини ще бъде въвеждането на нова методика за определяне на ставката на такса „битови отпадъци“. Промени ли се нещо оттогава?

- Промени се това, че го отложихме с една година. Но от първи януари 2026 година този ребус отново идва на дневен ред. Продължавам да твърдя, че това е огромно предизвикателство не само пред нас, а пред всички български общини. С колегите сме в постоянна връзка помежду си и сметките показват, че такса “битови отпадъци” за физическите лица ще бъде увеличена между 3 и на места 10-12 пъти. Тоест, по-голямата част от тежестта на тази такса ще падне върху физическите лица за сметка на намаляването ѝ върху бизнеса. Единственият разумен вариант към момента е имотите да бъдат облагани на брой живущи в тях. Няма друга реална методика, която да изчисли сравнително обективно количеството битови отпадъци, които депонира всяко едно семейство. Обсъждат се и варианти да се тегли количеството отпадък или таксата да се формира на базата на закупени торби за смет. Аз не вярвам това се случи някъде, защото рискът от нерегламентирани сметища и тотално замърсяване на околната среда ще бъде съвсем обоснован.

За страната ни предстои въвеждането на еврото за официална валута от първи януари догодина. Това ще се отрази ли по някакъв начин на общините и техните финанси според Вас?

- Не, по никакъв начин няма да се отрази. Ние вече направихме необходимото, за да приведем местното законодателство в съответствие със Закона за въвеждане на еврото. Цените във всичките ни наредби са вече в лева и евро, стартира бюджетната процедура за новата 2026 година, като там разчетите са в евро. За общините няма проблем, по-скоро той е за населението и времето, което ще му трябва, за да се адаптира към еврото и най-вече в малките населени места, където няма пощи и съответно възможност да се обменят левове в евро.

На последното заседание на Общинския съвет бе повдигнат въпросът за дефицити както в количеството, така и в качеството на водата за питейни нужди в някои от селата в общината. Какво предприема местната власт в тази посока?

- Нямаме дефицит нито в количеството, нито в качеството. Има две населени места, в които периодично излизат показатели на водата, надвишаващи допустимите стойности, съгласно наредбата на здравното министерство. Търсим варианти за решение. Но за мен е много по-важно да нямаме населени места с режим на водата, както е на много места в страната. През всичките ми години на управление винаги сме търсили и осигурявали значителни средства за подмяна на подземната инфраструктура, вследствие на което загубите на вода са минимализирани. Надявам се скоро да започнем изграждането на новия напорен водопровод, който свързва пречиствателната станция за питейни води на Димитровград с резервоара, захранващ Димитровград и кварталите. Обект, който е изключително важен за града ни. Старият водопровод е силно амортизиран и през последния месец имаше кризисни ситуации, в които ВиК отстраняваше по седем-осем аварии на ден. Осигурили сме и финансиране за нов водопровод за питейна вода в землището на село Крепост, за да гарантираме, че при инвестиционен интерес можем да задоволим нуждите от достатъчно водоподаване. Работим и за това да дублираме водоподаването в село Крум с нов кладенец, за да решим проблема и там.

И за финал, Вашето пожелание към жителите на общината за утрешната 78-а годишнина от основаването на Димитровград?

- Да бъдат здрави, да обичат и да се гордеят с Димитровград и всичко, свързано с него.