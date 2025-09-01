Металурзи, инженерни специалисти и кадри с познания и опит в работата със специализиран софтуер търси "Осъм" АД в Ловеч. Това съобщиха за БТА Ивелин Киров – ръководител "Проекти и продажби", и Елена Мичевска – специалист "Човешки ресурси".

По думите им в дружеството работа ще намерят металурзи със стабилни познания за металите и процесите, които се случват с тях при топене, леене и изстиване; хора, завършили инженерни специалности – дизайнери, технолози, и такива с познания и опит в работата със специализирани софтуери за проектиране на изделия и инструментална екипировка.

Ако са имали опит в други леярни или металообработващи предприятия, ще бъде в плюс, предвид добрите практики, които биха могли да пренесат в "Осъм" АД. Отворени сме за всякакви предложения, стига да бъдем убедени, че те ще помогнат в нашето развитие, посочи Мичевска. Тя каза още, че владеенето на чужд език – английски или немски, е предимство, но не е необходимо условие за работа.

"Определено имаме нужда от квалифицирани кадри, и то може би във всяко едно звено в производството. Липсват ни кадри в леярната, в сърцарен участък – не просто квалифицирани, а образовани кадри. Висококвалифицирани кадри са ни необходими основно в процеса на топене и подготвяне на метала, в топилното", обясни Киров.

В топилното трябва металург или човек, който е учил материалознание и технология на материалите, който познава металите и техните физични и химични свойства, добави Елена Мичевска. Тя обясни липсата на квалифициран персонал със спецификата и недотам привлекателната специалност в университетите. Хората нямат интерес да се занимават с това, а малцината, които имат, просто вече са заети или извън България, коментира HR-специалистът.

Според двамата експерти на "Осъм" АД намирането на кадри е предизвикателство, защото и индустрията, и средата на работа не е привлекателна. В завода работят хора от Тетевенския район, от Плевен и околните села, в един момент е имало и от дунавския град Белене.

В момента в ловешкото дружество се трудят около 240 души. През лятото режимът на работа е двусменен, тъй като много от клиентите почиват по това време на годината. Когато се работи на три смени обаче, е необходимо персоналът да е към 300 души.

Към трудовите възнаграждения се добавят и ваучери за храна, които не са фиксирани, а се изчисляват на база отработен ден, от една страна, а от друга – постигнати резултати, количествени и качествени.

За последните две-три години инвестициите в "Осъм" АД са в размер на над 8 млн. евро. Доставена е нова формовъчна линия, чиято стойност е 2,5 млн. евро, свързаните строително-монтажни дейности са още над половин милион лева. "Инвестирахме в скруберна система, която е за почистване на газ амин, който се ползва в сърцарния участък при студения процес. Тя е около 200 000 евро. Инсталирахме четири нови виброконвейери, които ни бяха необходими за новата линия, две нови дробометни камери, които почистват детайлите от формовъчната пръст. Инвестирахме и в две нови петосни машини и много стругове", обясни Ивелин Киров.

Във връзка с трудното набиране на персонал средства са вложени и в автоматизация – два робота за фино почистване на детайлите, робот в цех механичен, клетка с други два робота, която предстои да бъде пусната в експлоатация. Роботите не могат да изключат напълно човешкия фактор, но значително облекчават работата, посочи Киров.

"Осъм" АД е леярна за машинно пясъчно леене на сив, сферографитен и бейнитен чугун. След приватизацията си през 1997 г. заводът става част от ГТМ "Акад. Ангел Балевски" Холдинг АД - София - индустриален холдинг, лидер в машиностроителния сектор в България, Европа и света, с международни клиенти във всички водещи индустрии - химическа, енергетика, железопътна, корабостроене, хранително-вкусова промишленост и др.

Половината от продукцията на "Осъм" АД е за българския пазар, половината – за страни от Европейския съюз.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.