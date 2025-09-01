Цените на тол таксите се актуализират от днес, напомнят от пътната агенция

Националното тол управление припомня, че от днес - 1 септември, се актуализират цените на тол таксите за километър за превозните средства над 3,5 тона и максималната такса. С Постановление №20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г. бе предвидено поетапно изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, се припомня в прессъобщението на Агенция "Пътна инфраструктура".

Първото изменение в тарифата влезе в сила от 1 април 2025 г., като таксите бяха актуализирани с 10 на сто. Второто от 1 септември ще бъде също с 10 на сто, което е общо 20 на сто за двата етапа и в съответствие с решението на Министерския съвет. От пътната агенция привеждат пример, според който, ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, за периода от 1 април до 31 август цената е 11 лева, а от 1 септември ще бъде 12 лева.

Промяна има и в размера на компенсаторните такси, тъй като те се определят в двукратен размер спрямо максималната тол такса за съответната категория превозни средства.

Цените на винетките за леките автомобили не се променят.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370 на Министерския съвет от 2019 г., беше публикуван в Портала за обществени консултации в средата на март. Очакваните резултати от прилагането на проекта на акт са приходите от винетни и тол такси да достигнат нива от 1 077 930 199 лв. на годишна база. Това нарастване се постига чрез поетапно увеличение на Тарифата от 1 април 2025 г. с 10 на сто на винетна такса, тол такса, компенсаторна такса и максимална такса и с последващо увеличение от 10 на сто на тол такса и максимална такса - от 1 септември 2025 г., се посочваше в мотивите към проекта на постановление на правителството.