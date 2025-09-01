Изложба на скулптора Райнис Гелов ще бъде показана в София

Изложба на скулптора Райнис Гелов ще бъде открита днес, 1 септември, в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) на ул. „Шипка“ 6. Експозицията „Светлина“ може да бъде разгледана до 18 септември, съобщават домакините на събитието.

Това ще бъде първата изложба за новия сезон на СБХ, отбелязват от екипа.

Райнис Гелов завършва металопластика в Средното специално художествено училище по приложни изкуства през 1981 г. и скулптура във ВИИИ „Николай Павлович“ (сега Национална художествена академия) през 1991 г.. Интересите му като скулптор са насочени към изкуството на XXI век, синтезни стилове, авангардност и асоциативност с космическо измерение. Работи с разнообразни материали – стомана, бронз, камък, керамика, дърво, смола, създава графики и икони.

Той е автор на публични проекти в София - монументалната композиция „Полет“ (2009, бул. „България“ и „Гоце Делчев“), паметникът на д-р Стамен Григоров (2010, кв. „Гео Милев“), на паметен знак на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ (2013, пл. „Гарибалди“) и др. От 1992 участва в общи изложби на СБХ. Представял е творби на международни форуми – биеналета в Толентино, Италия (1993, 1995, 2000 г. – Трета награда), и Калаф, Барселона (1995). От 1995 г. изработва статуетката за наградите „Висша и авангардна мода“ в България. През 1997 г. фондация „Арт диалог“ – Париж включва негови произведения в колекцията си. Член е на СБХ, секция „Скулптура“, от 1997 г.

/ВСР