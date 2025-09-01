Общинският съвет на Червен бряг се събира на извънредно заседание с дневен ред от една точка, информират на официалния си сайт от институцията.

Предложението за свикване на заседанието е на кмета на община Червен бряг Атанас Атанасов. В него той посочва, че в Община Червен бряг е постъпила покана за извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, което ще се състои на 4 септември. На извънредното заседание в Плевен трябва да бъде прието решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2026 г. в размер на 30 000 лв.

Общинските съветници трябва да дадат мандат за участие в него.

Заседанието на общинския съвет е насрочено за 17:30 ч. в Ритуалната зала на Община Червен бряг в Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”. То ще се излъчва пряко на официалния сайт на Община Червен бряг.