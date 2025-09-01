Украинската младежка филхармония ще изнесе концерт на Международния музикален фестивал "Варненско лято"

site.btaУкраинската младежка филхармония ще изнесе концерт на Международния музикален фестивал "Варненско лято"
Украинската младежка филхармония ще изнесе концерт на Международния музикален фестивал (ММФ) „Варненско лято“, съобщават организаторите от Община Варна. Събитието е част от програмата и е тази вечер, 1 септември, във Фестивалния и конгресен център. Оркестърът ще бъде воден от своята създателка Оксана Линив. Тя е първата жена, поканена да дирижира постановка на прочутия оперен фестивал в Байройт.
В концерта ще се включат музикантите от „Паганини ансамбъл“ от Виена - Марио Хосен (цигулка), Марта Потулска (виола), Лиляна Кехайова (виолончело) и Александър Свете (китара). Заедно с Марио Хосен солист ще бъде цигуларят Андрий Мурза. Както БТА писа, двамата ще изпълнят произведението „Приятелство“ от Йожен Изаи. В програмата ще прозвучат още творби от Евгени Оркин, Четвъртата симфония на Брамс, нова версия на Паганини за квартет и оркестър - заедно с „Паганини ансамбъл“. Ще бъде направена премиера на произведение от Габриеле Прой. Събитието се осъществява със съдействието на Австрийския културен форум в София.
Оксана Линив е носител на трета награда от конкурса за диригенти „Густав Малер“. Получава асистентско място при Кирил Петренко в Баварската държавна опера. През 2024 г. дебютира с голям успех в Метрополитен опера и дирижира за първи път Виенската филхармония в Залцбург. Понастоящем ръководи Театро комунале в Болоня, където е първата дама на такава позиция в Италия. Нейна голяма страст обаче остава Украинската младежка филхармония.
