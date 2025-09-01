Подробно търсене

Сдружението „Независими артисти, музиканти и певци“ организира днес рок концерт с кауза в Бургас

Снимка: Сдружение „Независими артисти, музиканти и певци“
София,  
01.09.2025 06:00
 (БТА)

Сдружение „Независими артисти, музиканти и певци“ организира рок концерт в подкрепа на каузата „За повече българска музика в национален ефир“ и информационната кампания „Да сверим биологичния си часовник навреме“, насочена към хора с репродуктивни проблеми. Събитието ще се състои тази вечер, 1 септември, на сцената на Летния театър в Бургас, съобщават организаторите.

По думите им концертът ще събере едни от най-големите легенди на българската сцена. Сред тях са музикантите от група „Спринт“, както и рок икони като Валди Тотев от „Щурците“, Христо Ламбрев от „Сигнал“, Васил Стоев от „Импулс“, Илия Ангелов от „Диана Експрес“ и Милена Славова.

Водещи на вечерта ще бъдат телевизионната журналистка и певица Галя Георгиева и ПР експертът Атанас Лазаров, които ще преведат публиката през десетилетията на българската рок история, допълват от сдружението.

