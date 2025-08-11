КНА: Останките от седем исторически паметника са повредени от горски пожари, съобщи заместник-министър на културата на Кипър

Останките от седем исторически паметника са били повредени от неотдавнашните горски пожари в областта Лимасол, каза днес заместник-министърът на културата на Кипър Василики Касианиду по време на посещението си в засегнатите от пожари села в региона и срещата си в село Омодос с лидерите на местните общности, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Касианиду изрази намерението на своето ведомство да подкрепи общностите, които бяха принудени да отменят културни събития.

Тя посети и историческите паметници в региона, които бяха повредени от горските пожари.

Касианиду уточни, че „паметниците, които са повредени, вече са били в порутено състояние, но това не означава, че те нямат своята стойност и че не се нуждаят от нашите грижи“. Както тя обясни, „Департаментът за антики веднага щом е могъл и обстоятелствата са позволили, е изпратил екип да документира (щетите)“, добавяйки, че „имаме информацията за това, какво е повредено и след това ще бъде направено всичко необходимо, за да предотвратим по-нататъшни щети“.

Касианиду отбеляза, че са повредени 7 паметника, включително руини на раннохристиянски църкви, византийски църкви и два комплекса.

По повод на културните събития, които са били отменени поради горските пожари, тя каза, че министерството на културата е поискало информация от ръководителите на засегнатите от пожарите общности относно повредените паметници и отменените събития.

„За творците това е загуба на доходи и ние се интересуваме и от хората, не само от паметниците“, отбеляза тя.

„Тук сме, за да подкрепим общностите, които може би вече са платили за тези събития, за да видим как можем да ги подкрепим“, добави тя.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)