Жителите на селата Бъта и Баня са готови на протест пред регионалното министерство, ако до месец не бъде възобновен ремонтът на водопроводната им мрежа

Жителите на панагюрските села Бъта и Баня са готови на протест пред Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) в София, ако до месец не бъде възобновена дейността по рехабилитацията на водопроводната мрежа в селата. Това каза за БТА кметът село Бъта Георги Александров.

Той съобщи, че причината е забавеното финансиране от МРРБ на вече започналия ВиК ремонт в двете села. A общата стойност на проекта е 8,5 млн. лв. Александров посочи, че за момента са положени нови тръби и изкопите са засипани. Улиците остават неасфалтирани и невъзстановени, а честите аварии по мрежата водят до спиране на водоподаването.

Според него втора зима местните ще бъдат в затруднена обстановка с кални и непроходими улици. На някои участъци, в определени метеорологични условия, преминаването е възможно само с високопроходима машина - от трактори до верижни машини, каза още кметът.

Жителите на село Баня и хората от Бъта вече са провели в петък протест, който е бил подкрепен от кмета на община Панагюрище Желязко Гагов, кметове на други селища в общината и общински съветници, обясни Александров.

Желязко Гагов е информирал тогава протестиращите, че са проведени разговори с институциите, отговорни за ремонта, посочват от пресцентъра на село Бъта. По думите му благодарение на обществения натиск от страна на жителите на двете населени места, които са организирали и изпратили до министъра подписка, вече са осигурени авансови плащания по два от договорите, които са препратени на фирмата изпълнител.

Кметът на село Бъта Георги Александров коментира за БТА, че този първоначален аванс не е достатъчен, защото фирмата има да изплаща задължения на подизпълнители, доставчици на услуги и материални и други.

Проектът за реконструкцията и рехабилитацията на водопроводната мрежа в селата Бъта и Баня започна през ноември 2024 година.