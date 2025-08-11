Атлетико Мадрид обяви трансфера на нападателя на Наполи Распадори

Нападателят на Наполи Джакомо Распадори се присъедини към Атлетико, съобщава пресслужбата на мадридския клуб.

25-годишният италианец подписа договор до лятото на 2030 година. Порталът Transfermarkt оцени сделката на 22 милиона евро.

Распадори изигра 26 мача в Серия А през миналия сезон и отбеляза 6 гола.

Футболистът има 40 мача за националния тим на Италия, в които е отбелязал 9 попадения и е дал 6 асистенции, като е част от състава, спечелил Европейското първенство 2020. Във финалната среща „Скуадра адзура“ се наложи над Англия в Лондон.