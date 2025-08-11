АТА: Кредитирането за албанския туристически сектор е нараснало с 42% през юни, съобщи Централната банка на Албания

Разрастването на сектора на хотелиерството и туризма в Албания през последните години стимулира увеличените бизнес инвестиции в индустрията, предаде за БТА албанската агенция АТА.

По данни на Централната банка на Албания кредитирането в частния сектор е продължило да се увеличава през второто тримесечие, като е насочено специално към предприятия в подсектори, свързани с туризма, с инвестиционна цел.

Кредитният портфейл за сектора на хотелиерството и ресторантьорството достигна стойност от 1,3 милиарда албански леки. В сравнение с преди година, кредитният портфейл в този сектор се е разширил с 42%, което е най-високото равнище, регистрирано за сектора за един месец.

Напоследък инвестициите в туризма включват както луксозни проекти, така и предимно развиващи се инициативи за селски туризъм, подкрепени от данъчни стимули и по-лесен достъп до финансиране.

Нарастващият брой туристи от цял свят насърчава предприемачите да увеличат инвестициите в туристическия сектор. Според Световната организация по туризъм (UNWTO) Албания е страната с най-висок растеж в Европа по отношение на устойчивото разширяване на туризма, индустрия, която е трансформирала образа на Албания на международната сцена.

По данни на Албанския статистически институт ИНСТАТ над един милион чуждестранни туристи са пристигнали в Албания през май тази година, като туристическият поток е продължил да нараства през пиковия летен сезон.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)