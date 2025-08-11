Валбуена подписа едногодишен договор с Олимпиакос

Полузащитникът Матийо Валбуена се присъедини към Олимпиакос като свободен агент. Договорът на французина с клуба е за един сезон. Полузащитникът ще играе за втория отбор на Пирея, където ще получи капитанската лента.

40-годишният играч прекара сезон 2024/25 в гръцкия Калитея. Той има 35 мача зад гърба си, в които е отбелязал 3 гола и е направил 4 асистенции.

Валбуена преди това е играл за Олимпиакос от 2019 до 2023 година.