Подробно търсене

Валбуена подписа едногодишен договор с Олимпиакос

Боян Денчев
Валбуена подписа едногодишен договор с Олимпиакос
Валбуена подписа едногодишен договор с Олимпиакос
снимка: АР, Thanassis Stavrakis
Пирея,  
11.08.2025 19:15
 (БТА)

Полузащитникът Матийо Валбуена се присъедини към Олимпиакос като свободен агент. Договорът на французина с клуба е за един сезон. Полузащитникът ще играе за втория отбор на Пирея, където ще получи капитанската лента.

40-годишният играч прекара сезон 2024/25 в гръцкия Калитея. Той има 35 мача зад гърба си, в които е отбелязал 3 гола и е направил 4 асистенции.

Валбуена преди това е играл за Олимпиакос от 2019 до 2023 година.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:45 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация