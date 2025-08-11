Подробно търсене

Властите в турския окръг Къркларели представиха нови дронове, които ще бъдат използвани за контрол на границата с България

Кристиан Стратев
Границата между България и Турция. Снимка: Владимир Шоков (БТА)
Анкара,  
11.08.2025 17:54
 (БТА)

Валията на турския окръг Къркларели Угур Туран представи дронове от ново поколение, които ще бъдат използвани за засилване на контрола по границата с България, предаде Анадолската агенция. 

По време на представянето на безпилотните летателни апарати Туран подчерта важната роля, която властите в Къркларели отдават на охраната на границата. Той заяви, че новите дронове ще бъдат предоставени на местните структури на турското министерство на вътрешните работи и турската Дирекция „Управление на миграцията“ с цел подобряване на ефективността на работата им. 

/МИД/

