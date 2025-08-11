Подробно търсене

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони изрази загриженост във връзка с израелските планове за превземане на град Газа

Валерия Динкова
Италианската министър-председателка Джордж Мелони. Снимка: AП/Gregorio Borgia
Рим,  
11.08.2025 20:59
 (БТА)
Италианската министър-председателка Джорджа Мелони изрази днес "дълбоката си загриженост" във връзка с израелските планове за разширяване на военната операция в ивицата Газа и установяване на контрол над град Газа, предаде Франс прес.

Мелони нарече хуманитарната ситуация в палестинската територия "неоправдана и неприемлива".

По време на телефонен разговор с палестинския президент Махмуд Абас Мелони изрази "дълбока загриженост във връзка със скорошните израелски решения, които изглежда ще доведат до нова военна ескалация", се съобщава в изявление на канцеларията ѝ.

/ИТ/

11.08.2025 18:59

Ройтерс: Израел засилва ударите си по град Газа, след като Бенямин Нетаняху се зарече да разшири офанзивата

Палестинци в ивицата Газа днес съобщиха, че израелската армия е предприела най-масираните бомбардировки за последните седмици в някои източни предградия на град Газа, предаде Ройтерс.
11.08.2025 18:42

Макрон призова за мисия на ООН в Газа, която да стабилизира анклава и да прекрати конфликта

Френският президент Еманюел Макрон призова днес за обособяването на мисия на ООН, която да бъде разположена в ивицата Газа, за да стабилизира ситуацията и да сложи край на конфликта там, предаде ДПА.
11.08.2025 18:14

Основният политически съюзник на Ердоган призова за изпращане на миротворческа мисия на ООН в ивицата Газа

Лидерът на Партията на националистическото действие (ПНД) и основен съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган Девлет Бахчели призова днес за изпращане на миротворческа мисия на ООН в ивицата Газа, определяйки стъпката като „жизненоважна“ за

