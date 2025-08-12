Подробно търсене

АНСА: Правителството на Мелони става четвъртото най-дълго в историята на Република Италия

Александър Евстатиев
АНСА: Правителството на Мелони става четвъртото най-дълго в историята на Република Италия
АНСА: Правителството на Мелони става четвъртото най-дълго в историята на Република Италия
Джорджа Мелони. Снимка: АНСА
Рим,  
12.08.2025 10:40
 (БТА)

Правителството на Джорджа Мелони става четвъртото най-дълго в историята на Италия, откакто страната е обявена за република през 1946 г., с 1024 дни от встъпването си в длъжност на 22 октомври 2022 г., предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Това означава, че то е просъществувало по-дълго от предишния четвърти в класацията - правителството на Матео Ренци, управлявало съответно от 22 февруари 2014 г. до 12 декември 2016 г.

Екипът, воден от първата жена премиер на Италия, сега се стреми да надмине първото правителство на Бетино Кракси (4 август 1983 г. - 1 август 1986 г.), четвъртото правителство на Силвио Берлускони (8 май 2008 г. - 16 ноември 2011 г.) и втория кабинет на Берлускони, който управляваше в продължение на рекордните 1412 дни (11 юни 2001 г. до 23 април 2005 г.)

Но Мелони е твърдо решена да бъде начело на единствената администрация, която ще изпълни петгодишния си мандат - до октомври 2027 г.

Ако всичко върви по сегашните прогнози, Мелони ще стане най-дълго управлявалият италиански министър-председател на 4 септември следващата година, изпреварвайки Берлускони.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АНСА)

/ГГ/

Свързани новини

11.08.2025 20:59

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони изрази загриженост във връзка с израелските планове за превземане на град Газа

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони изрази днес "дълбоката си загриженост" във връзка с израелските планове за разширяване на военната операция в ивицата Газа и установяване на контрол над град Газа, предаде Франс прес.
08.08.2025 17:31

АНСА: Тръмп е попитал Мелони в телефонния им разговор дали Рим би искал да бъде домакин на тристранна среща между него, Путин и Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал по време на телефонния разговор, който той проведе снощи с италианския премиер Джорджа Мелони, дали Италия би имала желание да бъде домакин на тристранна среща относно войната в Украйна, която да включва
08.08.2025 15:37

АНСА: Джорджа Мелони разговоря по телефона с Тръмп и Зеленски за войната в Украйна

Премиерът на Италия Джорджа Мелони разговаря по телефона с американския президент Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, с които обсъди войната в Украйна, съобщи канцеларията на Мелони, цитирана от италианската новинарска агенция АНСА.
06.08.2025 16:10

Италия одобри окончателно проект, оценяван на 13,5 милиарда евро, за строителството на мост, свързващ Сицилия с континентална Италия

Правителствена техническа комисия е дала днес окончателно зелена светлина за проекта за 13,5 милиарда евро за изграждане на най-дългия висящ мост в света, свързващ остров Сицилия с континентална Италия, заяви говорител, цитиран от Франс прес. "Това
05.08.2025 17:31

АНСА: Мелони се срещна с ръководители на италианската отбрана и инвеститори

Премиерът на Италия Джорджия Мелони председателства среща в офиса си в Палацо Киджи с ръководителите на италианската отбрана и компании, инвестиращи в тази сфера, предаде италианската новинарска агенция АНСА.
04.08.2025 07:42

Мелони и Макрон в индиректен сблъсък по някои водещи международни теми и в идентична ситуация по други ключови досиета

В последните седмици двама европейски лидери, които имат амбициите да са протагонисти в един суверен, независещ от никого и самодостатъчен ЕС - италианският премиер Джорджа Мелони  и френският президент Еманюел Макрон – влязоха в индиректен сблъсък
01.08.2025 15:00

Италия разкритикува решението на Съда на ЕС за правилата за определяне на сигурни държави на произход на мигрантите

Италианският премиер Джорджа Мелони разкритикува днешното решение на Съда на Европейския съюз за правилата за определяне на безопасни държави за кандидатите за убежище, предаде ДПА. Тя заяви, че решението допълнително ограничава и без това
30.07.2025 14:22

Италия протестира против включването на президента си в списък с русофоби

Италианският вицепремиер и министър на външните работи Антонио Таяни извика днес руския посланик в Италия, след като италианският президент Серджо Матарела бе включен от Москва в списък с русофоби, предаде италианската новинарска агенция

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:03 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация