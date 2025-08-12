АНСА: Правителството на Мелони става четвъртото най-дълго в историята на Република Италия

Правителството на Джорджа Мелони става четвъртото най-дълго в историята на Италия, откакто страната е обявена за република през 1946 г., с 1024 дни от встъпването си в длъжност на 22 октомври 2022 г., предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Това означава, че то е просъществувало по-дълго от предишния четвърти в класацията - правителството на Матео Ренци, управлявало съответно от 22 февруари 2014 г. до 12 декември 2016 г.

Екипът, воден от първата жена премиер на Италия, сега се стреми да надмине първото правителство на Бетино Кракси (4 август 1983 г. - 1 август 1986 г.), четвъртото правителство на Силвио Берлускони (8 май 2008 г. - 16 ноември 2011 г.) и втория кабинет на Берлускони, който управляваше в продължение на рекордните 1412 дни (11 юни 2001 г. до 23 април 2005 г.)

Но Мелони е твърдо решена да бъде начело на единствената администрация, която ще изпълни петгодишния си мандат - до октомври 2027 г.

Ако всичко върви по сегашните прогнози, Мелони ще стане най-дълго управлявалият италиански министър-председател на 4 септември следващата година, изпреварвайки Берлускони.

